Американская Lineage Logistics покупает европейского складского оператора

ВЕРНОН, 16 июня. /ТАСС/. Калифорнийская Lineage Logistics, одна из крупнейших в мире компаний по хранению и логистике скоропортящихся грузов, приобрела нидерландскую Partner Logistics, которая является ведущим оператором рефрижераторных складов в Европе и крупнейшим в мире оператором автоматизированных рефскладов. Об этом говорится в сообщении американской компании.

Эта сделка стала первым международным приобретением Lineage. Стоимость ее не разглашается.

Lineage - лидер на рынке Северной Америки. была основана в 2008 году. В США компании принадлежит более 100 рефскладов совокупной площадью 17 млн кубометров.

Приобретение Partner Lineage увеличит мощности компании еще на 3 млн куб. метров. Активы европейской компании в Нидерландах, Бельгии и Великобритании включают в себя шесть современных автоматизированных складов и один обычный.

Комментируя эту сделку, главный редактор журнала Journal of Commerce Уильям Б. Кэссиди отметил, что американские операторы все чаще стремятся интегрировать международные и внутренние сети с тем, чтобы полностью контролировать всю логистическую цепочку в условиях повсеместного ужесточения регулирования перевозок рефрижераторных грузов.