Большой порт Петербург по итогам января-мая лидирует по контейнерообороту среди портов РФ

МОСКВА, 16 июня./ТАСС/. Контейнерооборот морских портов России в январе-мае 2017 года увеличился на 14,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 1,86 млн TEU, в том числе: экспорт контейнеров составил 780,67 тыс. TEU (+13%), импорт - 796,34 тыс. TEU (+16,3%), транзит - 23,2 тыс. TEU (+16,3%), каботаж - 258,19 тыс. TEU (+12%).

Развернуть Рейтинг портов по контейнерообороту в январе-мае 2017 г. © ТАСС Рейтинг портов по контейнерообороту в январе-мае 2017 г. © ТАСС

На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ ТАСС составил рейтинг морских портов России по контейнерообороту.

Лидирующую строчку рейтинга, как и в январе-мае 2016 года, занимает Большой порт Санкт-Петербург с оборотом 789,85 тыс. TEU (+6,9%). Порт Новороссийск занимает вторую позицию, нарастив перевалку контейнеров на 14,9%, до 324,67 тыс. TEU. Структура топ-10 портов по сравнению с рейтингом за январь-май 2016 года не изменилась.

Развернуть Рейтинг портов по контейнерообороту в январе-мае 2016 г. © ТАСС Рейтинг портов по контейнерообороту в январе-мае 2016 г. © ТАСС

Наибольший рост перевалки контейнеров за отчетный период отмечен в портах: Владивосток - на 33,7%, до 305,54 тыс. TEU, Азов - на 30,9%, до 3,17 тыс. TEU, Калининград - на 28,2%, до 93,19 тыс. TEU.

Наибольшее снижение контейнерооборота показали порты: Ростов-на-Дону - на 90,4%, до 45 TEU, Ванино - на 82,4%, до 12 TEU, Махачкала - на 69,2%, до 4 TEU.

По итогам января-мая 2017 года десятью крупнейшими портами РФ перевалено 1,81 млн TEU, что составляет 97,5% совокупного контейнерооборота морских портов России. Рост относительно января-мая 2016 года составил 14,7%.