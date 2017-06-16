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Прямой грузовой состав из Пермского края на восток Китая может пойти в августе

Экономика и бизнес Транспорт
16 июня, 17:25 UTC+3 ХЭФЭЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Данный проект появился в развитие инициативы китайской компании "Золотой лес", которая построила деревоперерабатывающий завод на территории Пермской области

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ХЭФЭЙ /Китай/, 16 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Прямой грузовой железнодорожный маршрут между Пермским краем и восточной китайской провинцией Цзянси может заработать в августе текущего года. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Пермского края Виктор Агеев, возглавивший делегацию региона на состоявшемся в городе Хэфэй втором заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы".

Соответствующий меморандум о намерениях между правительством Пермского края и народным правительством провинции Цзянси о развитии прямого железнодорожного грузового маршрута был подписан в пятницу Виктором Агеевым и заместителем губернатора провинции Цзянси Ли Ли.

По словам Агеева, данный проект появился в развитие инициативы китайской компании "Золотой лес", которая построила деревоперерабатывающий завод на территории Пермской области с объемом инвестиций в 100 млн рублей на первом этапе. Ориентированный на экспорт завод был запущен в 2016 году. Китайская сторона, продолжил Виктор Агеев, "инициировала запуск субсидируемого грузового регулярного состава между провинцией Цзянси и городом Пермь, который китайские экспортные товары привозит в Россию, и в этом смысле Пермь становится логистическим пунктом для их дальнейшего распределения по России, а импортные товары из Пермского края вывозит в провинцию Цзянси".

"Понятно, что нацеленность этого состава, в первую очередь, на вывоз продукции компании "Золотой лес", но при этом мы испытываем большой оптимизм в части того, что это будет стимулировать российский экспорт", - сказал он.

"График реализации этого проекта обозначен и мы рассчитываем, что в августе уже фактически начнет курсировать этот грузовой состав. Он китайской стороной субсидируется, обозначены достаточно привлекательные тарифы на железнодорожные перевозки. Отправка вагона из Пермского края в Цзянси обозначена стоимостью в $2 тыс.", - уточнил зампредседателя правительства региона.

По его словам, Пермский край заинтересован в налаживании экспорта в Китай, в частности, продуктов питания и высокотехнологичной продукции. Пока, уточнил он, продукты питания из Пермского края не поставляются. "Но мы рассчитываем, что запуск этого поезда даст импульс для экспорта в Китай", - подчеркнул он, указав на то, что речь также может идти о поставках в Китай продукции машиностроения и металлообработки.

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