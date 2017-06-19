Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: госкорпорация по ОрВД профинансирует развитие Шереметьево

Экономика и бизнес Транспорт
19 июня, 10:19 UTC+3

В конце 2016 года аэропорт столкнулся с дефицитом средств на реконструкцию и строительство

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство привлечет к финансированию строительства третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в московском аэропорту Шереметьево ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД), сообщает газета "Коммерсантъ".

Устав ГК по ОрВД будет изменен, пишет "Ъ". Предприятие получит функции заказчика-застройщика новой ВПП-3. В ФЦП "Развитие транспортной системы РФ" объемы финансирования этого проекта увеличатся "за счет внебюджетных источников". Из собственных средств ГК по ОРВД будет выделено 7,7 млрд рублей, в том числе 3,2 млрд рублей - в 2017 году, 3,5 млрд рублей - в 2018 году и еще 1 млрд рублей - в 2019 году.

В конце 2016 года аэропорт столкнулся с дефицитом средств на реконструкцию и строительство всех объектов Шереметьево, находящихся в федеральной собственности, не хватало 19 млрд рублей, из которых на ВПП-3 требовалось 13 млрд рублей.

По словам источника газеты, инициатива наделить данными полномочиями ГК по ОрВД исходит от правительства. По требованиям ICAO провайдеры аэронавигационного обслуживания должны тратить прибыль от навигационных сборов только на развитие и модернизацию своей инфраструктуры. Но поскольку предприятие не относится к категории бюджетных, то по закону часть прибыли ФГУП обязано направлять государству. Таким образом, распоряжение юридически закрепляет данный порядок.

В мае 2016 года правительство обязало ФГУП направлять в госбюджет половину чистой прибыли, полученной по итогам 2014-2020 годов от всех услуг, кроме основной - по аэронавигационному обслуживанию, напоминает "Ъ". Согласно отчету ГК по ОрВД, в 2016 году выручка составила 93,7 млрд рублей, а чистая прибыль - 16,3 млрд рублей. В 2016 году ФГУП перечислило в бюджет 626,2 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
Перевозчики назвали отсутствие электронного документооборота одним из минусов "Платона"
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
2
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
3
Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени
4
ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель в районе Ракки
5
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
6
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
7
Борт МЧС вылетел в Мурманск за онкобольной девушкой, дозвонившейся Путину
Темы дня
Загрузка...
Реклама