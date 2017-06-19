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"Ведомости": РЖД могут получить право снижать тарифы для некоторых грузов на 55%

Экономика и бизнес Транспорт
19 июня, 12:02 UTC+3

Обоснование меры готовит ФАС

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Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) может получить право снижать тарифы для некоторых грузов на 55% в границах тарифного коридора, сообщает газета "Ведомости". Обоснование целесообразности этой меры, которое поручил в марте 2016 года предоставить вице-премьер Аркадий Дворкович, готовит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Заключение должно быть готово во втором квартале 2017 года.

Инициатива коснется грузов второго и третьего классов - нефти, зерна, удобрений и контейнеров, а также металлов, транспортируемых на расстояние до 1,1 тыс. км. Сейчас на них действует понижающий коэффициент в размере до 50% без ограничения по дальности.

Увеличение скидки снизит нагрузку на потребителей и привлечет дополнительные грузы на железную дорогу, отмечает представитель ФАС. Это возможно на отдельных направлениях, уточняет представитель РЖД.

В конце мая ФАС запросила у Совета потребителей по вопросам РЖД консолидированную позицию участников рынка грузовых перевозок. В ответном письме, отправленном 10 июня, председатель совета Илья Южанов предложил для начала оценить влияние предложенной меры на финансовый план и инвестпрограмму РЖД. По его мнению, цитирует письмо газета, скидка не должна снизить доходную базу компании и перераспределить нагрузку на другие виды грузов. Также ее размер должен быть экономически обоснованным как для РЖД, так и для грузоотправителей, что сделает механизм предоставления тарифных преференций объективнее и прозрачнее.

По словам сотрудника одной из компаний-грузоотправителей, главный риск такой меры - в появлении перекрестного субсидирования. Если этого удастся избежать, себестоимость перевозок для грузоотправителей снизится, считает он. По мнению собеседника "Ведомостей", РЖД, скорее всего, стремятся вернуть на железную дорогу нефтяные грузы.

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