Перевозки пассажиров в сообщении РФ со странами дальнего зарубежья выросли на 20%

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в международном сообщении РФ со странами дальнего зарубежья в январе-мае 2017 года выросли на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 264,2 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).
Наибольший рост наблюдается в сообщении Россия - Германия (+32,5%), Россия - Финляндия (+30,8%), Россия - Италия (+20%), Россия - Австрия (+17%), Россия - Китай (+14,1%).
Согласно графику движения поездов на 2016/2017 годы, международные пассажирские перевозки осуществляются в прямом и транзитном сообщениях в страны Европы и Азии - Германию, Францию, Финляндию, Польшу, Австрию, Чехию, Монако, Италию, Китай, Монголию и др. по 20 международным маршрутам.
Для обеспечения постоянно растущего спроса на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в сообщении Россия - Европа в целом и в том числе в сообщении Россия - Германия холдингом РЖД с декабря 2016 года назначен поезд № 13/14 "Стриж"/Strizh Москва - Берлин. В январе-мае 2017 года ими перевезено порядка 10 тыс. пассажиров. Всего с момента запуска (с 17 декабря 2016 года) поездами Strizh перевезено около 11 тыс. пассажиров.