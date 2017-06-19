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DFDS заказал еще два крупных грузовых парома на китайской верфи

Экономика и бизнес Транспорт
19 июня, 13:58 UTC+3

Четыре судна, способные вместить каждый по 450 трейлеров, станут самыми крупными во флоте оператора

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КОПЕНГАГЕН, 19 июня. /ТАСС/. Датская DFDS разместила заказ на строительство еще двух паромов на верфи Jinling в Китае с тем, чтобы быть в состоянии удовлетворять растущий спрос на грузоперевозки в Северном море, сообщается в заявлении компании.

В прошлом году DFDS заказала два парома вместимостью 6,7 тыс. погонных метров. Новый заказ предусматривает увеличение заказа до четырех паромов.

Четыре судна, способные вместить каждый по 450 трейлеров, станут самыми крупными во флоте оператора. Поставка первого парома запланирована на 2019 год. Вновь заказанные паромы будут сданы заказчику в 2020 году.

По итогам первого квартала текущего года объем грузоперевозок DFDS вырос на 7% по сравнению с прошлогодним уровнем.

Новые суда спроектированы с учетом требований IMO к энергоэффективности. Объем вредных выбросов при использовании этих судов на 25% ниже ныне действующих стандартов.

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