Новороссийск в январе-мае 2017 года лидирует по грузообороту среди морских портов России

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Грузооборот морских портов РФ по итогам января-мая 2017 года увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 320,04 млн тонн.

Развернуть Рейтинг портов по грузообороту в январе-мае 2017 г. © ТАСС Рейтинг портов по грузообороту в январе-мае 2017 г. © ТАСС

На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ ТАСС составил рейтинг морских портов России по грузообороту. Лидирующую строчку рейтинга по объемам перевалки грузов в январе-мае 2017 года, как и в 2016 году, занимает порт Новороссийск с оборотом 61,01 млн тонн (+10,5%). Доля перевалки грузов портом составляет 19,1% совокупного грузооборота морских портов РФ.

Порт Восточный, занимавший по итогам января-мая 2016 года 4-ю позицию, в отчетном периоде поднялся на 3-ю, увеличив перевалку грузов на 7,6%, до 29,45 млн тонн. Порт Приморск сместился с 3-й на 4-ю позицию, перевалив 27,46 млн тонн (+0,1%).

Порт Мурманск, увеличив перевалку грузов на 80,6%, до 21,09 млн тонн, поднялся с 7-ой позиции по итогам января-мая 2016 года на 6-ю. Порт Ванино, перевалив 12,39 млн тонн (-0,6%), опустился с 6-ой на 7-ю позицию.

Развернуть Рейтинг портов по грузообороту в январе-мае 2016 г. © ТАСС Рейтинг портов по грузообороту в январе-мае 2016 г. © ТАСС

В январе-мае 2017 года наибольший рост перевалки грузов показали порты: Сабетта - в 4,4 раза, до 2,15 млн тонн, Зарубино - в 3,8 раза, до 74,9 тыс. тонн, Кандалакша - в 2 раза, до 456,5 тыс. тонн.

Наибольшее снижение грузооборота отмечено в портах: Махачкала - на 71,3%, до 410,5 тыс. тонн, Севастополь - на 21,4%, до 455,3 тыс. тонн, Оля - на 19,2%, до 66,9 тыс. тонн.

По итогам января-мая 2017 года совокупный грузооборот топ-10 портов РФ составил 246,53 млн тонн (77% совокупного грузооборота), что выше января-мая 2016 года на 11,6%.