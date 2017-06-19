Пассажиропоток Пулково за 5 месяцев 2017 г. вырос на 26%, до 5,44 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня./ТАСС/. Аэропорт Пулково в январе-мае 2017 года обслужил 5,44 млн человек, что на 25,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях за отчетный период вырос на 22,2%, до 3,66 млн человек, на международных воздушных линиях - на 34,3%, до 1,78 млн человек.

Количество взлетно-посадочных операций увеличилось на 17,9%, до 55,64 тыс.

Самыми востребованными направлениями в январе-мае 2017 г. стали Москва, Франкфурт-на-Майне, Сочи, Анталья, Екатеринбург, Минск, Калининград, Париж, Симферополь и Мюнхен.

Крупнейшими российскими авиакомпаниями по объему перевозок в Пулково по итогам пяти месяцев стали "Россия", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Сибирь", "ЮТэйр". В сумме они обслужили в аэропорту 3,55 млн человек или 65,2% от общего пассажиропотока аэропорта Санкт-Петербурга за указанный период.

Среди иностранных авиакомпаний лидерами стали Lufthansa, "Белавиа", "Узбекистон Хаво Йуллари", KLM и "Эмирейтс". В общей сложности они обслужили в Пулково 446,17 тыс. человек или 8,2% от суммарного пассажиропотока аэропорта Санкт-Петербурга в январе-мае 2017 г.

В мае 2017 года пассажиропоток Пулково составил 1,39 млн человека (+26%), в том числе пассажиропоток на внутренних воздушных линиях - 847,11 тыс. человек (+20%), на международных - 549,54 тыс. человек (+36,5%).

Количество взлетно-посадочных операций увеличилось на 18,6%, до 13,26 тыс.