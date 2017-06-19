НМТП в январе-мае возглавил рейтинг грузовых терминалов России с оборотом 32,8 млн тонн

МОСКВА, 19 июня./ТАСС/. Грузооборот морских портов РФ по итогам января-мая 2017 года увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 320,04 млн тонн.

Развернуть Рейтинг стивидорных компаний по грузообороту в январе-мае 2017 г. © ТАСС Рейтинг стивидорных компаний по грузообороту в январе-мае 2017 г. © ТАСС

На основании данных Ассоциации морских торговых портов ТАСС составил рейтинг стивидорных компаний России. Лидирующую строчку рейтинга, как и в 2016 году, занимает ПАО "НМТП" (порт Новороссийск) c показателем перевалки - 32,76 млн тонн, рост на 4,8%. Доля перевалки грузов компанией составляет 10,2% совокупного грузооборота морских портов РФ.

На втором месте находится ООО "Приморский торговый порт" (порт Приморск) с оборотом 27,46 млн тонн (+0,1%). Третью позицию рейтинга занимает АО "КТК-Р" (порт Новороссийск) - 22,59 млн тонн (+22,6%).

Стивидорная компания ОАО "Ростерминалуголь" (порт Усть- Луга) по итогам января-мая 2016 года занимала 11-ю позицию. В отчетном периоде компания поднялась на 7-ю позицию, увеличив перевалку грузов на 40,8%, до 9,16 млн тонн. ООО "Невская трубопроводная компания" (порт Усть-Луга) поднялось с 5-ой позиции на 4-ю с оборотом 13,72 млн тонн (+13,3%).

Развернуть Рейтинг стивидорных компаний по грузообороту в январе-мае 2016 г. © ТАСС Рейтинг стивидорных компаний по грузообороту в январе-мае 2016 г. © ТАСС

ООО "Транснефть - Порт Козьмино" (порт Восточный) опустилось с 4-ой на 5-ю позицию, перевалив 13,2 млн тонн (+0,4%), АО "Усть-Луга Ойл" (порт Усть-Луга) - с 7-ой на 8-ю - 8,9 млн тонн (+1%), АО "Дальтрансуголь" (порт Ванино) - с 8-ой на 9-ю - 8,39 млн тонн (+1,7%). Компания "Туапсинский МТП" (порт Туапсе), занимавшая в январе-мае 2016 года 10-ю позицию, в отчетном периоде вышла из топ-10.

В январе-мае 2017 года наибольший рост перевалки грузов отмечен в следующих компаниях: ООО "РПК Норд" (порт Мурманск) - в 3,7 раза, до 6,9 млн тонн, ООО "Газпромнефть- Ямал" (порт Сабетта) - в 4,4 раза, до 2,15 млн тонн, ООО "Коммандит Сервис" (порт Мурманск) - в 2,5 раза, до 607,2 тыс. тонн.

Наибольшее снижение грузооборота показали стивидорные компании: ООО СК "Стрелецкое" (порт Астрахань) - на 74,9%, до 27,7 тыс. тонн, ФГУП "Махачкалинский МТП" (порт Махачкала) - на 71,3%, до 410,5 тыс. тонн, ООО "КГС- МОЛ" (порт Темрюк) - на 51,7%, до 25,1 тыс. тонн.

По итогам января-мая 2017 года 10 крупнейшими стивидорными компаниями РФ перевалено 153,8 млн тонн грузов, что составляет 48,1% всего грузооборота морских портов России и превышает показатель января-мая 2016 года на 8,3%.