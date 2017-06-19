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Эксперт: водный транспорт наиболее экономичен для северного завоза в Красноярском крае

Экономика и бизнес Транспорт
19 июня, 16:40 UTC+3 НАРЬЯН-МАР НАРЬЯН-МАР 19, июня. /ТАСС

Доля Енисейского речного пароходства в общем объеме северного завоза Красноярского края в последние годы достигла 90%

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НАРЬЯН-МАР, 19 июня. /ТАСС/. Водный транспорт является наиболее экономичным для поставок по северному завозу в северные районы Красноярского края. Об этом на конференции "Северный завоз - новые пути и возможности", которая 19-20 июня проходит в Нарьян-Маре, сообщил директор Архангельского транспортного филиала "Норильского никеля" Александр Орлов.

"В Красноярском крае самым экономичным способом доставки этих типов грузов (жидкое и твердое топливо для электростанций и котельных, а также продовольственные товары по программе северного завоза - прим. ТАСС) является водный транспорт - по Енисею и Ангаре в течение всей навигации и в кратковременный период весеннего половодья для остальных притоков Енисея", - сказал Орлов.

По его словам, в последние годы около 90%. В 2016 году в северные районы края суда пароходства доставили 78 тыс. тонн жидкого горючего и более 147 тыс. тонн угля. Енисейское речное пароходство является транспортным предприятием "Норильского никеля". Cобственный флот компании составляет более 600 единиц.

"Для получения заказов от государственных структур на осуществление северного завоза пароходство каждый год участвует в открытых конкурсах, проводимых северными районами Красноярского края", - отметил Орлов.

Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.

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