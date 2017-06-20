СМИ: Pratt & Whitney изучит возможность установки своего двигателя PW127H на Ил-114-100

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Канадская Pratt & Whitney (P&WC) и КБ Ильюшина готовы изучить возможность установки двигателя PW127H на региональный самолет Ил-114-100. Соответствующий меморандум стороны подписали в рамках авиасалона в Ле-Бурже, сообщает газета "Коммерсантъ".
По данным "Ъ", на начальном этапе P&WC планирует предоставив два двигателя. Затем стороны продолжат сотрудничество для достижения "долгосрочных договоренностей о развитии региональных турбовинтовых программ для РФ и зарубежных регионов". Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, отметил, что первым этапом станет "исследование самой программы Ил-114 и перспектив рынка с точки зрения длительности и объема санкций". На начальном этапе проекта санкции "не оказывают влияния", утверждает он.
Ил-114 был разработан в 1980-е годы, в Узбекистане было выпущено около 20 машин. Сейчас предполагается наладить выпуск этих самолетов на нижегородском заводе "Сокол". На программу производства Ил-114 в России планируется выделить около 50 млрд рублей из бюджета (до 2025 года).
На базе этого проекта предполагается создать медицинский, разведывательный, патрульный и противолодочный самолеты.
По указанию президента РФ от 14 октября 2014 года, планируется организация серийного производства модернизированной версии Ил-114 для нужд Минобороны и гражданской авиации. Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что первые поставки самолета Ил-114 начнутся в 2019 году, на реализацию программы из бюджета планируется направить 50 млрд рублей. Такая же сумма будет направлена до 2021 года на проект модернизации Ил-96. Разработка двигателя большой тяги ПД-35 для широкофюзеляжных самолетов началась летом 2016 года.