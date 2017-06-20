Енисейское речное пароходство в 2017 г. намерено увеличить грузоперевозки по Ангаре на 17%

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Енисейское речное пароходство (ЕРП) в 2017 году увеличит объемы перевозок по реке Ангаре в Красноярском крае как минимум на 17%, сообщили ТАСС в пароходстве во вторник.

"В 2017 году мы планируем перевезти как минимум 560 тыс. тонн грузов по Ангаре. По договоренности с группой "Магнезит" по линии Мотыгино - Лесосибирск и Мотыгино - Стрелка будет перевезено 300 тыс. тонн магнезита, по договору с "Полюс Логистика" по маршруту Кокуй - Стрелка перевезем 260 тыс. тонн угля. Также ожидается перевозка грузов и других потребителей, пока объемы этих перевозок не определены", - сообщил представитель ЕРП.

В 2016 году пароходство перевезло 478,1 тыс. тонн грузов: 463 тыс. тонн угля для структур компании "Полюс" и администрации Мотыгинского района и 15,1 тыс. тонн нефтеналивных грузов для "Красноярскнефтепродукта". В 2015 году на реке Ангара объем перевозок составил 435 тыс. тонн, из них наибольшая часть 368 тыс. тонн приходится на транспортировку угля с Кокуйского месторождения, 11 тыс. тонн нефтеналивных грузов, 50 тыс. тонн сырого магнезита и другие грузы.

ЕРП является крупнейшим перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей. За навигацию 2016 года компания перевезла свыше 4 млн тонн грузов. ЕРП обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро флота - 460 единиц. Основной акционер пароходства - ГМК "Норильский никель".