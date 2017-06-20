Грузооборот портового комплекса Щецин и Свиноуйсьце в январе-мае вырос на 9%

ЩЕЦИН, 20 июня./ТАСС/. Грузооборот порта Щецин-Свиноуйсьце (Польша) в январе-мае 2017 года вырос на 8,9% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 10,49 млн тонн, сообщает пресс-служба порта.

Перевалка генеральных грузов за отчетный период увеличилась на 3,2%, до 5,24 млн тонн, руды - на 40,5%, до 1,06 млн тонн, древесины - на 30%, до 0,01 млн тонн. Нефти и нефтепродуктов в январе-мае перевалено в 2,2 раза больше - 1,46 млн тонн. Перевалка угля сократилась на 33%, до 0,72 млн тонн, зерновых - на 9,9%, до 0,74 млн тонн. Прочих грузов перевалено 1,29 млн тонн (+2,1%).

Контейнерооборот портового комплекса январе-мае увеличился на 10%, до 36,5 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Щецин-Свиноуйсьце - портовый комплекс Польши; расположен в южной части Балтийского моря, состоит из двух частей: порта Щецин, на реке Одра, в 67 км от моря, и порта Свиноуйсьце, расположенного на выходе из Щецинского залива. Порт Щецин недоступен для крупнотоннажных судов из-за ограниченных глубин, является пунктом перевалки транзитных морских грузов, следующих из внутренних районов страны, а также из Чехии и Венгрии. Частичная догрузка или разгрузка судов, следующих в Щецин и из него, производится в Свиноуйсьце.

По итогам 2016 года грузооборот порта составил 24,11 млн тонн