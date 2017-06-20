Новосибирский филиал ПГК в мае увеличил объем погрузки на платформах в 1,7 раза

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НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Объем погрузки на платформах Новосибирского филиала АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в мае 2017 года вырос в 1,7 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 19 тыс. тонн, сообщается на сайте компании. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 65%, до 51,6 млн т-км. Доля филиала в общем объеме погрузки на платформы в Западной Сибири увеличилась с 10% до 16%.
Основную номенклатуру составили лесные и строительные грузы, черные металлы, металлоконструкции.
В частности, объем погрузки лесных грузов из Западной Сибири увеличился в 12 раз, до 9 тыс. тонн, черных металлов - на 8%, до 8 тыс. тонн.
Согласно сообщению, грузы следовали со станций Западно-Сибирской железной дороги Алтайского и Томского регионов в адрес грузополучателей России, а также на экспорт, в страны Средней Азии.
АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.