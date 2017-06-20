Новороссийск в январе-мае 2017 года возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузов

МОСКВА, 20 июня./ТАСС/. Морские порты РФ в январе-мае 2017 года перевалили 176,49 млн тонн наливных грузов, что на 12,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Всего за отчетный период портами перевалено 320,04 млн тонн грузов (+11,6%).

Развернуть Рейтинг стивидорных компаний по перевалке наливных грузов в январе-мае 2017/16 © ТАСС Рейтинг стивидорных компаний по перевалке наливных грузов в январе-мае 2017/16 © ТАСС

На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ ТАСС составил рейтинг морских портов и стивидорных компаний России по объемам перевалки наливных грузов.

Лидирующую позицию среди портов РФ по итогам января-мая 2017 года, как и в 2016-м, занимает порт Новороссийск с оборотом 43,56 млн тонн (+10,3%). Среди стивидорных компаний первое место заняло ООО "Приморский торговый порт" (порт Приморск) - 27,46 млн тонн (+0,1%).

Порт Мурманск за пять месяцев с начала года увеличил перевалку наливных грузов в 4,5 раза, с 2,63 до 11,88 млн тонн, что позволило порту подняться с 14-ой позиции по итогам января-мая 2016 года на 5-ю. Порт Тамань поднялся с 9-ой на 8-ю позицию, увеличив перевалку наливных грузов на 19,6%, до 5,08 млн тонн. Порт Де-Кастри опустился с 7-ой на 9-ю позицию, Пригородное - с 5-ой на 6-ю, Туапсе - с 6-ой на 7-ю. Порт Варандей, занимавший в январе-мае 2016 года 10-ю позицию, вышел из топ-10.

Стивидорная компания ЗАО "КТК-Р" (порт Новороссийск) поднялась с 3-ей на 2-ю позицию рейтинга с оборотом 22,59 млн тонн (+22,6%), сместив ПАО "НМТП" (порт Новороссийск) на 3-ю позицию - 20,97 млн тонн (-0,4%). ООО "Невская трубопроводная компания" (порт Усть-Луга) поменялась местами с ООО "Транснефть - Порт Козьмино" (порт Восточный) и поднялась на 4-ю позицию, перевалив 13,72 млн тонн (+13,3%).

Развернуть Рейтинг морских портов РФ по перевалке наливных грузов в январе-мае 2017/16 © ТАСС Рейтинг морских портов РФ по перевалке наливных грузов в январе-мае 2017/16 © ТАСС

Перевалка наливных грузов ООО "РПК Норд" (порт Мурманск) в январе-мае прошлого года составляла 1,86 млн тонн (18 место). В отчетном периоде компания увеличила перевалку в 3,7 раза, до 6,88 млн тонн, за счет чего вошла в топ-10 и заняла 8-ю позицию. EXXON NEFTEGAS LTD (порт Де- Кастри) опустилось с 8 позиции на 9, АО "РПК-Высоцк "Лукойл"-II" (порт Высоцк) - с 9 на 10. ЗАО "Таманьнефтегаз" (порт Тамань), занимавшее в январе-мае 2016 года 10-ю позицию, в отчетном периоде вышло из топ-10.

Наибольший рост перевалки наливных грузов за отчетный период показали порты: Мурманск - в 4,5 раза, до 11,88 млн тонн, Астрахань - в 11,3 раза, до 40,8 тыс. тонн, Сабетта - в 4,4 раза, до 2,15 млн тонн, а также стивидорные компании, такие как: ООО "РПК Норд" (порт Мурманск), ООО "Газпромнефть-Ямал" (порт Сабетта), ООО "Коммандит Сервис" (порт Мурманск) - в 2,5 раза, до 607,2 тыс. тонн.

Наибольшее снижение перевалки наливных грузов отмечено в портах: Выборг - на 85,1%, до 5 тыс. тонн, Махачкала - на 72,8%, до 343,3 тыс. тонн, Архангельск - на 21,2%, до 375,8 тыс. тонн, а также в стивидорных компаниях: ФГУП "Махачкалинский МТП" (порт Махачкала) - на 72,8%, до 343,3 тыс. тонн, ЗАО "Интерферрум - Металл" (Большой порт Санкт-Петербург) - на 32%, до 258,4 тыс. тонн, ЗАО "Юг Руси" (порт Ростов-на-Дону) - на 30,1%, до 38,9 тыс. тонн.

По итогам января-мая 2017 года первой десяткой портов перевалено 153,75 млн тонн наливных грузов (+13,1%), что составляет 87,1% совокупного объема. Первой десяткой стивидорных компаний перевалено 131,22 млн тонн (+10,1%), что составляет 74,4% общей перевалки наливных грузов.