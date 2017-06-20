Большой морпорт Петербург в январе-мае возглавил рейтинг портов по перевалке сухих грузов

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МОСКВА, 20 июня./ТАСС/. Объем перевалки сухих грузов в морских портах РФ в январе-мае 2017 года составил 143,54 млн тонн, что на 10,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Всего за отчетный период грузооборот портов составил 320,04 млн тонн грузов (+11,6%).
На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ ТАСС составил рейтинг портов и стивидорных компаний России по перевалке сухих грузов.
По итогам января-мая 2017 года лидирующую позицию среди портов занимает Большой морпорт Санкт-Петербург с показателем 18,65 млн тонн (+8,6%). Среди стивидорных компаний первое место заняло ПАО "НМТП" с оборотом 11,79 млн тонн (+15,6%).
Структура текущего топ-10 портов по сравнению с рейтингом за аналогичный период прошлого года не изменилась.
Стивидорная компания "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга, Ленобласть) поднялась с 4-ой позиции на 3-ю, увеличив перевалку сухих грузов на 40,8%, до 9,16 млн тонн. ЗАО "Дальтрансуголь" (порт Ванино) опустилось с 3-ей на 4-ю позицию с оборотом 8,39 млн тонн (+1,7%). ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" по итогам января-мая 2016 года находилось на 10-ой позиции рейтинга. В отчетном периоде, увеличив перевалку сухих грузов на 23,2%, до 3,63 млн тонн, компания поднялась на 7-ю позицию. АО "Балтийский балкерный терминал" (порт Санкт-Петербург) поднялось с 13-ой позиции по итогам января-мая 2016 года на 10-ю с оборотом 2,97 млн тонн (+16,5%). ОАО "Ванинский МТП" (порт Ванино) вышло из топ-10 (по итогам января-мая 2016 года компания занимала 7-ю позицию).
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Наибольший рост перевалки сухих грузов в январе-мае 2017 года показали порты: Зарубино - в 3,8 раза, до 74,9 тыс. тонн, Кандалакша - в 2 раза, до 456,5 тыс. тонн, Шахтерск - на 77,9%, до 1,4 млн тонн, , а также стивидорные компании: ООО "Феникс" (порт Санкт-Петербург) - в 4,3 раза, до 527,6 тыс. тонн, ООО ПКФ "Братья" (порт Ростов-на-Дону) - в 12 раз, до 279,2 тыс. тонн, ООО "Владивостокский морской терминал" (порт Владивосток) - в 4,7 раза, до 77,8 тыс. тонн.
Наибольшее снижение перевалки отмечено в портах: Махачкала - на 60,3%, до 67,2 тыс. тонн, Феодосия - на 25,3%, до 32,8 тыс. тонн, а также в стивидорных компаниях, таких как: ООО СК "Стрелецкое" (порт Астрахань) - на 74,9%, до 27,7 тыс. тонн, ЗАО "Азовская судоремонтная компания" (порт Ейск) - на 68,1% до 26,7 тыс. тонн.
По итогам января-мая 2017 года первой десяткой портов перевалено 111,36 млн тонн сухих грузов (+10,6%), что составляет 77,6% совокупного объема. Первой десяткой стивидорных компаний перевалено 62,61 млн тонн (+11,4%), что составляет 44% общей перевалки сухих грузов.