"Азербайджанские авиалинии" закупит самолеты Boeing 787-8 Dreamliner на $918 млн

БАКУ, 20 июня. /ТАСС/. Национальный авиаперевозчик - компания "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) приобретет четыре самолета Boeing 787-8 Dreamliner общей стоимостью $918 млн, сообщила пресс-служба АЗАЛ во вторник.

"Во вторник на авиасалоне в Париже АЗАЛ объявила о своем намерении приобрести четыре самолета Boeing 787-8 Dreamliner, которые оцениваются приблизительно в $918 млн", - говорится в сообщении компании.

По словам президента АЗАЛ Джахангира Аскерова, "решение о заказе новых самолетов Boeing 787 Dreamliner открывает "Азербайджанским авиалиниям" большие возможности для дальнейшего развития". "Мы с нетерпением ожидаем расширения нашей маршрутной сети благодаря возможностям, которые предоставят нам современнейшие самолеты Boeing 787", - сказал он.

В свою очередь вице-президент Boeing по вопросам продаж на Ближнем Востоке, в Турции, России и Центральной Азии Марти Бентротт подчеркнул, что соглашение открывает новую главу в партнерстве с "Азербайджанскими авиалиниями".

АЗАЛ обладает одним из самых молодых самолетных парков, который насчитывает 25 воздушных судов. В настоящее время во флоте авиакомпании два самолета Boeing 787 Dreamliner, а также самолеты Boeing 767 и Boeing 757.