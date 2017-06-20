Замминистра транспорта Олерский вошел в совет директоров ПАО "Совкомфлот"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Заместитель министра транспорта РФ - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Виктор Олерский избран в совет директоров ПАО "Совкомфлот", сообщается на сайте Росморречфлота.

"В данный состав совета директоров компании также вошли его председатель Илья Клебанов, проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, президент Фонда "Центр стратегических разработок" Павел Кадочников, председатель комитета ковета директоров ПАО "Совкомфлот" по инновационному развитию и технической политике Дэвид Мурхаус, генеральный директор, председатель правления ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк", - говорится в сообщении.

Кроме того, в качестве независимых директоров в совет директоров избраны генеральный директор ОАО "Севернефтегаз", заместитель председателя комиссии ООН по границам континентального шельфа Иван Глумов, президент Российской палаты судоходства Алексей Клявин, партнер компании Chammah and Partners Валид Шамма и президент негосударственного образовательного учреждения Московская школа управления "Сколково" Андрей Шаронов.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, специализируется на перевозке углеводородов, обслуживании шельфовой разведки и добычи нефти и газа. На 100% принадлежит государству.