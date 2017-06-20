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ОВК и Skinest Rail открыли сервисный центр в Эстонии

Экономика и бизнес Транспорт
20 июня, 15:48 UTC+3

Новый сервисный центр, пока единственный в Прибалтике

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" ("НПК ОВК") открывает сервисный центр на территории Эстонии, таким образом, текущий отцепочный ремонт грузового парка, работающего в странах Балтии, может проводиться на базе вагоноремонтного АО "Валга Депо" (входит в железнодорожный концерн Skinest Rail), следует из сообщения, опубликованного на сайте ОВК.

Организация сервисного центра на базе АО "Валга Депо" позволит при необходимости осуществлять доставку узлов и деталей к местам забраковки вагонов по всей Прибалтике, отмечается в сообщении.

"Время подвоза деталей в таких случаях будет составлять не более 48 часов", - замечает директор АО "Валга Депо" Олег Николаев.

Новый сервисный центр, пока единственный в Прибалтике.

Согласно сообщению, сегодня сеть НПК ОВК включает в себя 61 сервисный и 6 учебных центров, расположенных в России, Белоруссии, Казахстане и Эстонии. Дальнейшее развитие сети обусловлено ростом парка вагонов нового поколения и географией его работы.

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