Росстат: грузооборот транспорта в России в январе-мае вырос на 7%

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Грузооборот транспорта в России в январе-мае 2017 года вырос на 7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 г. и составил 2 трлн 243,7 млрд т/км, говорится в оперативном докладе Росстата.
В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 7,4% - до 1 трлн 023,2 млрд т/км, автомобильного транспорта - на 4,2%, до 87,4 млрд т/км. Грузооборот трубопроводного транспорта вырос на 7,2% и составил 1 трлн 095 млрд т/км.
Грузооборот морского транспорта за отчетный период снизился на 4,1% - до 18,5 млрд т/км, внутреннего водного транспорта - на 2,8%, до 16,7 млрд т/км. Грузооборот воздушного транспорта увеличился на 22,8% и составил 3 млрд т/км.