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Рейтинг стивидорных активов крупнейших холдингов РФ по грузообороту в январе-мае 2017 года

Экономика и бизнес Транспорт
20 июня, 16:30 UTC+3

Грузооборот морских терминалов холдинга ОАО "АК "Транснефть", на долю которого приходится до 18,3% совокупного грузооборота портов РФ, по итогам января-мая 2017 года составил 58,6 млн тонн

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Грузооборот морских терминалов холдинга ОАО "АК "Транснефть", на долю которого приходится до 18,3% совокупного грузооборота портов РФ, по итогам января-мая 2017 года составил 58,6 млн тонн (+4% к январю- маю 2016 года).

Рейтинг холдингов по грузообороту в январе-мае 2017 года

Рейтинг холдингов по грузообороту в январе-мае 2017 года

© ТАСС
Рейтинг холдингов по грузообороту в январе-мае 2017 года
© ТАСС

В частности, по данным Ассоциации морских торговых портов РФ, на основе которых ТАСС подготовил рейтинг, грузооборот ООО "Транснефть - Порт Козьмино" составил 13,2 млн тонн (+0,4%), ООО "Невская трубопроводная компания" - 13,72 млн тонн (+13,3%).

Группа "Сумма" занимает второе место по грузообороту среди холдингов - 10,8% грузооборота РФ или 34,69 млн тонн (+3,9%).

Грузооборот группы "НМТП" разделен равными долями - в данном случае 31,68 млн тонн - между "Транснефтью" и группой "Сумма". При этом на долю группы "НМТП" приходится 54,1% совокупного грузооборота "Транснефти" и 91,3% грузооборота группы "Сумма".

Рейтинг холдингов по грузообороту в январе-мае 2016 года

Рейтинг холдингов по грузообороту в январе-мае 2016 года

© ТАСС
Рейтинг холдингов по грузообороту в январе-мае 2016 года
© ТАСС

Третье место по итогам января-мая занимают стивидоры холдинга "Кузбассразрезуголь" (КРУ), которые увеличили совокупный грузооборот на 21,9%, до 19,1 млн тонн. Доля холдинга в структуре грузооборота портов РФ выросла на 0,5 пр.п., до 6%. АО "Восточный порт" перевалило 9,94 млн тонн угля (+8,5%), ОАО "Ростерминалуголь" - 9,16 млн тонн (+40,8%).

Совокупный грузооборот стивидоров холдинга СУЭК за отчетный период составил 16,97 млн тонн (+1,2%). Доля холдинга составляет 5,3% грузооборота РФ. Перевалка грузов ЗАО "Дальтрансуголь" достигла 8,39 млн тонн (+1,7%), ПАО "Мурманский МТП" - 6,24 млн тонн (+3,4%).

Грузооборот терминалов UCL Port увеличился на 10,8%, до 15,98 млн тонн, Global Ports - на 6%, до 7,62 млн тонн, "Роснефти" - на 9,2%, до 7 млн тонн, "Лукойла" - на 8,4% до 5,3 млн тонн, Delo Ports - на 23,2%, до 2,91 млн тонн, ГУП РК "КМП" - на 23,8%, до 1,95 млн тонн, "Гленкора" - на 62%, до 1,7 млн тонн, "Трансбункера" - на 9,6%, до 1,18 млн тонн.

Грузооборот стивидоров холдинга "Мечел" сократился на 5,1%. до 3,5 млн тонн. По итогам января-мая снижение грузооборота отмечено также у стивидоров холдинга "Росморпорт" - на 38%, до 1,74 млн тонн, "Норникель" - на 8,2%, до 1,46 млн тонн и ННК - на 6,3%, до 0,98 млн тонн.

Доля UCL Port составляет 5%, Global Ports - 2,4% (-0,1 пр.п.), Роснефти - 2,2% совокупного грузооборота РФ.

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