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Венгерский автоперевозчик Waberer разместил акции в рамках IPO

Экономика и бизнес Транспорт
20 июня, 17:07 UTC+3

Компания планирует привлечь около 190 млн евро

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БУДАПЕШТ, 20 июня. /ТАСС/. Венгерский автоперевозчик и логистический оператор Waberer начал первичное публичное размещение акций (IPO) на Будапештской фондовой бирже, говорится в сообщении компании.

Waberer планирует привлечь около 190 млн евро. Предложение закрывается 29 июня.

По данным Journal of Commerce, 32 млн из полученных средств компания намерена направить на финансирование согласованной в мае сделки по приобретению польского перевозчика Link.

Парк Waberer состоит из 3,5 тыс. грузовых автомобилей, совокупная площадь складов компании в Венгрии составляет 160 тыс. кв.метров.

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