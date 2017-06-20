Венгерский автоперевозчик Waberer разместил акции в рамках IPO

БУДАПЕШТ, 20 июня. /ТАСС/. Венгерский автоперевозчик и логистический оператор Waberer начал первичное публичное размещение акций (IPO) на Будапештской фондовой бирже, говорится в сообщении компании.

Waberer планирует привлечь около 190 млн евро. Предложение закрывается 29 июня.

По данным Journal of Commerce, 32 млн из полученных средств компания намерена направить на финансирование согласованной в мае сделки по приобретению польского перевозчика Link.

Парк Waberer состоит из 3,5 тыс. грузовых автомобилей, совокупная площадь складов компании в Венгрии составляет 160 тыс. кв.метров.