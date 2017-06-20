Инновационный транспорт решит проблему северного завоза и доступа в Арктику

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НАРЬЯН-МАР, 20 июня. /ТАСС/. Разработка и внедрение инновационного транспорта позволит круглогодично доставлять грузы в Арктическую зону, тем самым решив проблему северного завоза и транспортной доступности этой территории. Об этом сообщил начальник международного научно-образовательного центра "Арктические транспортные системы и технологии" Московского государственного университета путей сообщения Александр Вылиток.
"В Арктической зоне необходимы новые виды транспорта, лишенные недостатков традиционных видов транспорта, имеющие физический задел для дальнейшего развития и соответствующие необходимым экологическим нормам при эксплуатации в Арктике и районах Крайнего Севера", - сказал он на конференции "Северный завоз - новые пути и возможности" в Нарьян-Маре.
Вылиток пояснил, что в настоящее время уже разработан и фактически эксплуатируется новый вид транспорта - высокоскоростной амфибийный транспорт (ВСА). "Данный вид транспорта обеспечивает круглогодичные грузопассажирские перевозки практически во всех регионах РФ и мало зависит от погодных и климатических условий, не требует обустройства трасс движения", - уточнил он.
Амфибийный транспорт, по словам эксперта, также не требует обустройства специальной инфраструктуры и проектируется на основе композитных материалов. "Внедрение ВСА транспорта может навсегда убрать понятие северного завоза, обеспечив регулярный круглогодичный завоз всего необходимого для жизнедеятельности населения Арктики и Крайнего Севера", - заметил Вылиток.
Среди инновационного транспорта - аэролеты, подводные грузовые и пассажирские поезда, для которых разработана техническая концепция подводных терминалов для погрузки- выгрузки людей и грузов. "Перспективой начала применения подводных поездов может стать пилотный проект по обеспечению перевозок между материковой восточно-азиатской частью России и островом Сахалин через пролив Невельского", - добавил Вылиток.