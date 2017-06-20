"Газпромбанк Лизинг" заключил первую сделку по программе Фонда развития промышленности

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. "Газпромбанк Лизинг" и "Вяземский машиностроительный завод" (ВМЗ) подписали сделку о передаче в лизинг производственного оборудования на сумму более 70 млн руб. Это первая сделка в рамках программы "Лизинговые проекты" Фонда развития промышленности (ФРП), сообщается в пресс-релизе лизинговой компании.

В рамках данной программы предприятиям, заинтересованным в лизинге промышленного оборудования, предоставляются льготные займы по ставке 1% годовых на уплату до 90% авансового платежа. Сумма займа может составлять от 5 до 500 млн рублей при минимальном общем бюджете проекта 20 млн рублей.

По словам генерального директора "Газпромбанк Лизинга" Максима Агаджанова, лизинговые механизмы совместно с опциями программы ФРП дают возможность отечественным производителям модернизировать и расширять свое производство с минимальными вложениями.

"За счет ставки в 1% на уплату аванса, ФРП предоставляет возможность предприятиям обновить производственные мощности, не извлекая значимых сумм из оборота компании", - отметил и.о. директора Фонда развития промышленности Роман Петруца.

"Газпромбанк Лизинг" является уполномоченной лизинговой компанией ФРП при Минпромторге РФ по реализации государственной программы льготного заемного финансирования "Лизинговые проекты", которая направлена на поддержку технологического перевооружения и модернизацию основных производственных фондов российских компаний.