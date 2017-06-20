В 2017 году пассажиропоток в аэропорту Воронежа вырос на 36%

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Воронежа в январе-мае вырос на 36% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"За первые пять месяцев текущего года пассажиропоток вырос на 36%. С января по май рейсами через международный аэропорт Воронеж воспользовались 189,3 тыс. человек", - сообщили в аэропорту.

По данным пресс-службы, объем международных перевозок увеличился в 8,1 раза, до 25,5 тыс. человек. "В топ регулярных международных направлений из Воронежа вошли Стамбул, Ташкент и Ереван, среди чартерных самыми популярными стали Анталья и Ираклион", - уточнили в аэропорту.

Кроме того, 26 мая через аэропорт Воронежа проследовали 2 тыс. 733 пассажира, что стало абсолютным рекордом для мая за все годы работы аэропорта. В мае 2017 года аэропорт обслужил 51 тыс. 856 пассажиров - на 57% больше, чем за тот же месяц прошлого года, сообщили в пресс-службе.