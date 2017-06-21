МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Усть-Луга, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Усть-Луге ветер до 16 м/с, работы остановлены, загруженный танкер не может отойти от причала, на рейде в ожидании окончания шторма один танкер", - сказал он.

Демин добавил, что в Приморске также объявлено штормовое предупреждение, но отгрузка идет по фактической погоде.

В Козьмино также объявлено штормовое предупреждение.

"Порывы ветра до 15 м/с. Налив танкера не прерывался, работы идут по фактической погоде", - отметил он.

Что касается портов Новороссийска и Махачкалы, то там погода рабочая и опаздывающих танкеров нет.