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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Усть-Луга, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"В Усть-Луге ветер до 16 м/с, работы остановлены, загруженный танкер не может отойти от причала, на рейде в ожидании окончания шторма один танкер", - сказал он.
Демин добавил, что в Приморске также объявлено штормовое предупреждение, но отгрузка идет по фактической погоде.
В Козьмино также объявлено штормовое предупреждение.
"Порывы ветра до 15 м/с. Налив танкера не прерывался, работы идут по фактической погоде", - отметил он.
Что касается портов Новороссийска и Махачкалы, то там погода рабочая и опаздывающих танкеров нет.