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"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Усть-Луга

Экономика и бизнес Транспорт
21 июня, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В Приморске и Козьмино также объявлено штормовое предупреждение

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Усть-Луга, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Усть-Луге ветер до 16 м/с, работы остановлены, загруженный танкер не может отойти от причала, на рейде в ожидании окончания шторма один танкер", - сказал он.

Демин добавил, что в Приморске также объявлено штормовое предупреждение, но отгрузка идет по фактической погоде.

В Козьмино также объявлено штормовое предупреждение.

"Порывы ветра до 15 м/с. Налив танкера не прерывался, работы идут по фактической погоде", - отметил он.

Что касается портов Новороссийска и Махачкалы, то там погода рабочая и опаздывающих танкеров нет.

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