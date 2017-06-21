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Грузооборот порта Гданьск в январе-мае 2017 года составил 14,95 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
21 июня, 10:37 UTC+3

Контейнерооборот за отчетный период увеличился на 4%, до 556,32 тыс. TEU

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ГДАНЬСК, 21 июня./ТАСС/. Грузооборот порта Гданьск (Польша) в январе-мае 2017 года составил 14,95 млн тонн, что на 1,5% ниже показателя аналогичного прошлого года, сообщает пресс-служба порта.

Перевалка генеральных грузов за отчетный период выросла на 7,3%, до 6,45 млн тонн. Нефти и нефтепродуктов перевалено 5,09 млн тонн, что превышает аналогичный период прошлого года на 4,9%.

Снижение перевалки угля по итогам января-мая текущего года составило 29,2%, до 1,57 млн тонн, зерна - 4,3%, до 0,48 млн тонн. Прочих грузов перевалено на 14,9% меньше, чем в январе-мае 2016 года - 1,37 млн тонн. Доля перевалки генеральных грузов составляет 43,1%, нефти и нефтепродуктов - 34% совокупного грузооборота порта.

Контейнерооборот за отчетный период увеличился на 4%, до 556,32 тыс. TEU, тоннаж грузов в контейнерах составил 5,77 млн тонн (+4,1%).

Порт Гданьск - перевалочный центр польского побережья и южной части Балтики. Кроме перевалки нефти, угля, руды и других грузов, порт выполняет ряд линейных сообщений с балтийскими и западноевропейскими портами (паромные, контейнерные и ролкерные линии). Грузооборот порта Гданьск за 2016 год составил 37,29 млн тонн, контейнерооборот - 1,3 млн TEU.

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