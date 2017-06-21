"Почта России" в августе планирует запустить регулярные рейсы в Словению

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Почта России" планирует запустить регулярные рейсы своих самолетов в Словению, сообщила компания.

"Регулярное почтово-грузовое сообщение между Россией и Словенией может открыться уже в этом году", - говорится в пресс-релизе компании.

Грузовые самолеты "Почты России" Ту-204 за один рейс могут перевозить до 25 тонн груза. Компания отмечает, что организация как минимум двух регулярных рейсов в неделю сможет в разы увеличить международный транзитный почтовый трафик. К реализации проекта планируется приступить в августе 2017 года.

Новый проект позволит предложить альтернативный логистический маршрут для почтового транзита из стран Юго- Восточной Азии не только в Словению, но и другие государства Балканского полуострова и Центральной Европы.

"Почта России" включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тыс. почтовых работников. Ежегодно "Почта России" принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд - от госорганов) и обрабатывает порядка 297 млн посылок. Предприятие эксплуатирует два самолета Ту-204, в дальнейшем планирует расширять свой авиапарк.