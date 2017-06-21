На Дальнем Востоке построят перегрузочный комплекс для МТК "Приморье-2"

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Резидент свободного порта Владивосток, компания "Тихоокеанский балкерный терминал", начинает строительство перегрузочного комплекса в районе поселка Славянка в Приморье, который станет частью международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-2", сообщили в среду в пресс-службе Минвостокразвития.

"Реализация первого этапа инвестиционного проекта пройдет в период с 2017 по 2021 годы. Объем инвестиций в строительство в данный период составит 10,4 млрд рублей. В рамках проекта будут построены основные и вспомогательные объекты комплекса, транспортная и инженерная инфраструктура, приобретено и смонтировано необходимое технологическое оборудование. Планируется вывести работу терминалов на полную мощность к 2028 году", - сказали в пресс-службе, не утонив общую сумму инвестиций.

По данным министерства, впервые на Дальнем Востоке будет вестись закрытая перевалка навалочных грузов, что позволит одновременно работать с разными грузами и снизит риск для природы. Терминал станет частью инфраструктуры транспортного коридора "Приморье-2" и сможет обслуживать транзитные, экспортные, импортные и каботажные грузы. В перспективе, как отметили в министерстве, он сможет работать с контейнерными грузами транспортного коридора "Приморье-1".

Транспортный коридор "Приморье-1" свяжет приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, пограничный район Приморья и порты на востоке края. По этому коридору грузы из китайской провинции могут следовать кратчайшим маршрутом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через российские порты на востоке Приморья. На целом ряде автодорог этого транспортного маршрута начаты работы по модернизации и реконструкции за счет краевого и федерального бюджетов.

МТК "Приморье-2" - один из двух транспортных коридоров между Китаем и российским Дальним Востоком, которые дают северо-восточным провинциям КНР кратчайший выход к морю, Японии, Южной Корее и другим странам региона через Приморский край. Планируется, что потенциальный объем грузовой базы МТК "Приморье-2" к 2030 году составит 23 млн тонн зерновых (пшеница, соя, рис), 15 млн тонн контейнерных грузов. Верхнеуровневая оценка инвестиций в проект МТК "Приморье-2" составляет около 170 млрд рублей.