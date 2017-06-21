На Дальнем Востоке построят перегрузочный комплекс для МТК "Приморье-2"Транспорт 21 июня, 13:22
Активные участники донорского движения "Швабе" получили наградыНовости партнеров 21 июня, 13:19
Иностранные тренеры продолжат работу с женской сборной России по керлингуСпорт 21 июня, 13:08
Власти Петербурга не получили нареканий на работу транспорта на Кубке конфедерацийСпорт 21 июня, 13:06
В Швеции игромания будет приравнена к алкоголизму и наркозависимостиОбщество 21 июня, 13:04
Супруг королевы Великобритании госпитализирован в связи с инфекциейОбщество 21 июня, 13:02
Источник: Меркель и Макрон рекомендуют саммиту ЕС продлить санкции в отношении РФМеждународная панорама 21 июня, 12:56
Баранова: неудача россиянок на ЧЕ по баскетболу выявила системные проблемы в командеСпорт 21 июня, 12:55
Алексей Учитель представил в Минкультуры музыкальную детскую сказкуКультура 21 июня, 12:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Резидент свободного порта Владивосток, компания "Тихоокеанский балкерный терминал", начинает строительство перегрузочного комплекса в районе поселка Славянка в Приморье, который станет частью международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-2", сообщили в среду в пресс-службе Минвостокразвития.
"Реализация первого этапа инвестиционного проекта пройдет в период с 2017 по 2021 годы. Объем инвестиций в строительство в данный период составит 10,4 млрд рублей. В рамках проекта будут построены основные и вспомогательные объекты комплекса, транспортная и инженерная инфраструктура, приобретено и смонтировано необходимое технологическое оборудование. Планируется вывести работу терминалов на полную мощность к 2028 году", - сказали в пресс-службе, не утонив общую сумму инвестиций.
По данным министерства, впервые на Дальнем Востоке будет вестись закрытая перевалка навалочных грузов, что позволит одновременно работать с разными грузами и снизит риск для природы. Терминал станет частью инфраструктуры транспортного коридора "Приморье-2" и сможет обслуживать транзитные, экспортные, импортные и каботажные грузы. В перспективе, как отметили в министерстве, он сможет работать с контейнерными грузами транспортного коридора "Приморье-1".
Транспортный коридор "Приморье-1" свяжет приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, пограничный район Приморья и порты на востоке края. По этому коридору грузы из китайской провинции могут следовать кратчайшим маршрутом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через российские порты на востоке Приморья. На целом ряде автодорог этого транспортного маршрута начаты работы по модернизации и реконструкции за счет краевого и федерального бюджетов.
МТК "Приморье-2" - один из двух транспортных коридоров между Китаем и российским Дальним Востоком, которые дают северо-восточным провинциям КНР кратчайший выход к морю, Японии, Южной Корее и другим странам региона через Приморский край. Планируется, что потенциальный объем грузовой базы МТК "Приморье-2" к 2030 году составит 23 млн тонн зерновых (пшеница, соя, рис), 15 млн тонн контейнерных грузов. Верхнеуровневая оценка инвестиций в проект МТК "Приморье-2" составляет около 170 млрд рублей.