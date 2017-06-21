Госдума упорядочивает правила строительства в приаэропортовых зонах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в среду во втором, основном чтении правительственный законопроект, регулирующий правила строительства в приаэропортовых зонах.

Как отмечается в сопроводительных материалах, "законопроектом упорядочивается использование приаэродромных территорий". "Устанавливается, что приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территорий", - отмечают разработчики. Инициативой предусматривается создание семи подзон, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости. Порядок установления этих подзон утверждается кабмином.

Как ранее отмечал в интервью ТАСС зампредседателя правительства Дмитрий Козак, данные поправки будут регулировать правила строительства в приаэропортовых зонах, повысят безопасность полетов и будут стимулировать застройщиков и операторов аэропортов снижать уровень шума, что, в свою очередь, должно привести к сокращению самих зон.