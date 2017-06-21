Порт Констанца стал участником Транскаспийского маршрута

АСТАНА, 21 июня. /ТАСС/. Румынский порт НК "Администрация морских портов" С.А. Констанца и ОЮЛ "Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" подписали меморандум о взаимопонимании в Астане, в рамках IV Международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way (Х Астанинский экономический форум), сообщается на сайте порта.

Меморандум является частью стратегии НК "Администрация морских портов" С.А. Констанца по увеличению трафика товаров, отмечается в сообщении.

Документ был подписан в присутствии государственного секретаря министерства транспорта Румынии Марии Магдалены Григоре.