Компании Литвы в I квартале увеличили грузоперевозки на 10,7%

ВИЛЬНЮС, 21 июня. /ТАСС/. Перевозка грузов всеми видами транспорта компаниями Литвы в первом квартале текущего года возросла по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 10,7%. Об этом сообщил в среду департамент статистики страны.

Наибольший рост достигнут в сегменте автомобильного транспорта, который увеличил объемы транспортировки на 18,8%. Авиакомпании увеличили перевозки на 7,9%, государственное предприятие Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы") - на 2%.

Незначительный спад зафиксирован на водном транспорте: на 1% - на внутренних маршрутах и 0,9% - по морским перевозкам.

В целом внутри страны перевезено 11,4 млн тонн грузов, что на 6,2% больше, чем годом ранее. Международные перевозки увеличились на 13,6%, до 19,3 млн тонн. В этом сегменте 49,3% приходится на автотранспорт, 43,5% - на железные дороги. Россия находится на втором (первая - Белоруссия) месте среди адресатов литовских железнодорожников. В РФ и из РФ перевезено 811,4 тыс. тонн, что составляет 14% всех международных грузов Lietuvos gelezinkeliai. По автомагистралям в Россию и из России доставлено 196,2 тыс. тонн. Это пятое место и 6,6% от всего объемам международных автоперевозок.