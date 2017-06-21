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Аэропорт Нижнего Новгорода принял первый прямой рейс из Стамбула

Экономика и бизнес Транспорт
21 июня, 16:25 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 21, июня. /ТАСС

Полеты между Нижним Новгородом и Стамбулом планируется осуществлять трижды в неделю на Boeing 737-800

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Pegasus начала выполнять полеты по маршруту Стамбул - Нижний Новгород. Первый самолет из Турции приземлился в среду в аэропорту Стригино, сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

Полеты между Нижним Новгородом и Стамбулом планируется осуществлять трижды в неделю на Boeing 737-800. Время в пути займет 3 часа 30 минут. Pegasus - это турецкая бюджетная авиакомпания (лоукостер - прим.ТАСС). "Стоимость билетов начинается от 8000 рублей за перелет в обе стороны", - сообщили в пресс-службе.

"Прямые регулярные программы в Стамбул из Нижнего Новгорода будут интересны нашим пассажирам. Они подходят и для тура выходного дня, и для обстоятельного посещения страны. Мы рады, что именно лоукостер Pegasus встал на этот маршрут, так как авиакомпания заявила комфортные цены на билеты", - цитируют исполнительного директора международного аэропорта Стригино Дениса Букина в пресс-службе.

Международный аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает международные и внутренние авиарейсы и является основным запасным аэродромом московского авиаузла. 30 марта 2016 года новый аэровокзальный комплекс Стригино начал полноценную работу. Площадь нового терминала - 27,8 тыс. кв м, пропускная способность - более 1,5 млн человек в год.

Терминал оснащен 4 телескопическими трапами, 18 интроскопами, 17 стойками регистрации, 4 багажными каруселями, а также другим современным технологическим оборудованием, для работы на котором персонал прошел специальную подготовку. Объем инвестиций в сооружение терминала составил более 4 млрд руб.

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