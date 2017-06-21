Турецкая Atlasglobal временно приостановила полеты на направлении Стамбул-Волгоград

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ВОЛГОГРАД, 21 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Турецкая авиакомпания Atlasglobal временно, до 8 июля, приостановила полеты на направлении Стамбул-Волгоград-Стамбул в связи с низким пассажиропотоком, ее на этом направлении сменил лоукостер Pegasus Airlines, работающий в Европе и Турции, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь международного аэропорта Волгограда Ярослав Зимин.
"В связи с низким пассажиропотоком временно, до 8 июля, авиакомпания Atlasglobal приостановила свои полеты на направлении Стамбул-Волгоград-Стамбул, однако уже во вторник свой первый рейс из Волгограда в стамбульский аэропорт Ататюрк выполнила компания Pegasus Airlines",- сказал Зимин.
В то же время, по его словам, "если с 8 июля Atlasglobal возобновит свои рейсы в город на Волгу, это вовсе не значит, что с этого направления уйдет Pegasus Airlines, потому что, во-первых, рейсы компаний будут выполняться в разные дни, во-вторых - это разные ценовые категории и разный комфорт".
По данным комитета транспорта областной администрации, объем авиаперевозок в волгоградском регионе в январе-апреле 2017 года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве отметили, что сейчас продолжается масштабная реконструкция аэропорта Волгограда к чемпионату мира по футболу 2018 года.