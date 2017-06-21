"Уралхим" приобрел цистерны для перевозки аммиака производства "ТихвинХимМаш"

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Завод "ТихвинХимМаш" (ТХМ, входит в железнодорожный холдинг НПК "Объединенная вагонная компания", ОВК) поставил партию вагонов-цистерн нового поколения габарита Тпр для аммиака АО "Объединенная химическая компания "Уралхим", следует из сообщения пресс-службы ОВК.
Вагон-цистерна обладает увеличенным до 92,7 м3 объема котла и повышенной до 60,2 т грузоподъемности. Цистерна позволяет повысить объем перевозимого груза на 5-10%.
Согласно сообщению, эксплуатационными преимуществами вагона-цистерны являются использование теневой защиты, обеспечивающей перевозку аммиака с температурой наполнения до минус 33оС.
Срок службы вагона составляет 40 лет.
НПК "Объединенная вагонная компания" создана в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.