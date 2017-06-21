Погрузка в инновационных полувагонах ФГК составила 15 млн тонн

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Объем погрузки АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) в инновационных вагонах с января 2016 года по июнь 2017 года составил 15 млн тонн, грузооборот достиг 64 млн т-км, среднее расстояние перевозки - более четырех тыс. км, сообщается на сайте компании.

Основную долю перевозимых в инновационном подвижном составе грузов составляет каменный уголь.

АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава под перевозки грузов, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании компании насчитывает 153 тыс. единиц подвижного состава (по состоянию на 12.06.2017 года).

На полигоне российских железных дорог работают 7 филиалов и 9 агентств транспортного обслуживания АО "ФГК", а также представительства в Москве и Республике Казахстан