Погрузка в инновационных полувагонах ФГК составила 15 млн тонн

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Объем погрузки АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) в инновационных вагонах с января 2016 года по июнь 2017 года составил 15 млн тонн, грузооборот достиг 64 млн т-км, среднее расстояние перевозки - более четырех тыс. км, сообщается на сайте компании.
Основную долю перевозимых в инновационном подвижном составе грузов составляет каменный уголь.
АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление подвижного состава под перевозки грузов, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании компании насчитывает 153 тыс. единиц подвижного состава (по состоянию на 12.06.2017 года).
На полигоне российских железных дорог работают 7 филиалов и 9 агентств транспортного обслуживания АО "ФГК", а также представительства в Москве и Республике Казахстан