Соколов дал регионам еще две недели на конкурсы по программе ремонта дорог - до 15 июля

ПЕРМЬ, 21 июня. /ТАСС/. Регионы России, которые не успеют провести основные конкурсы на ремонт дорог в рамках реализации программы "Безопасные и качественные дороги" (БКД) до 15 июля, попадут под санкции, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Подчеркну нацеленность на неминуемые санкции, если основные конкурсы не будут проведены до 15 июля", - сказал он.

Министр напомнил, что, согласно паспорту приоритетного проекта, срок завершения работ в этом году установлен до 1 ноября и смещение его недопустимо.

Вместе с тем Соколов отметил, что на сегодняшний день в целом в регионах законтрактовано порядка 75 объектов. Это составляет примерно три четверти объектов всей программы БКД.

В конце мая министр транспорта РФ сообщал, что некоторые регионы России срывают сроки реализации программы. В качестве санкций он предложил с 1 июля этого года изъять у бездействующих регионов средства по программе и передать их другим регионам.

Как сообщил Соколов, по состоянию на 25 мая менее чем наполовину работ по программе БКД законтрактовано в Ярославской, Кемеровской, Омской, Ульяновской, Астраханской областях, Хабаровском крае, Пензенской, Тюменской областях, Улан-Удэ, Приморском крае.

Министр отметил, что во Владивостоке работы по программы БКД вообще не начаты.

Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" запланирована на 2016-2025 годы. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В 2018 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 50% протяженности дорожной сети городских агломераций РФ, в 2025 году - 85%. В этом году 38 агломерациям с населением свыше 500 тыс. человек выделено 14 млрд рублей.