Авиакомпания S7 начала использовать самолеты Embraer на линии Брянск - Санкт-Петербург

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БРЯНСК, 21 июня. /ТАСС/. Авиакомпания S7 на маршруте Брянск - Санкт-Петербург начала использовать самолеты Embraer вместо Airbus А-319. Как сообщили в среду ТАСС в правительстве Брянской области, это позволит с июля увеличить частоту рейсов в Петербург с двух до трех раз в неделю.
"На маршруте Брянск - Санкт-Петербург вылеты стали производиться самолетами Embraer ERJ-170, которые имеют меньшую вместимость, чем использовавшиеся тут раньше лайнеры Airbus А-319", - уточнили в областном правительстве.
Рейсы из Брянска в Санкт-Петербург авиакомпания S7 стала совершать с мая нынешнего года. В прошлом году вылеты из Брянска в Санкт-Петербург производила авиакомпания "Псков-Авиа", в конце года по разным причинам ее работа из Брянска приостановилось. Как ожидается, теперь рейсы в Северную столицу будут совершаться круглогодично. Рейсы из Брянска на Санкт-Петербург удалось запустить после получения государственных субсидий, которые были выделены по линии Росавивации и из областного бюджета. Ранее региональные власти выделили брянскому аэропорту более 320 млн рублей на финансовое оздоровление.
В планах региональных властей выделить субсидию для открытия с сентября нынешнего года ежедневного авиасообщения с Москвой, что позволит жителям региона летать из Брянска через стыковые рейсы по всему миру. Благодаря государственным субсидиям в этом году из Брянска возобновилось авиасообщение с Симферополем. На крымском направлении работает авиакомпания "Саратовские авиалинии".