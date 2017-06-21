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Между GTLK Europe и OEMServices подписан меморандум

Экономика и бизнес Транспорт
21 июня, 17:45 UTC+3

OEMServices предоставит свои компетенции в области постпродажного обслуживания самолетов, а ГТЛК - свой опыт как инвестора и арендодателя

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. GTLK Europe, 100% дочерняя компания ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), и ведущий поставщик интегрированных OEM-компонентов для авиакомпаний OEMServices подписали меморандум о сотрудничестве по постпродажному обслуживанию самолетов SSJ100, следует из сообщения на сайте ГТЛК.

OEMServices предоставит свои компетенции в области постпродажного обслуживания самолетов, а ГТЛК - свой опыт как инвестора и арендодателя, отмечается в публикации.

"Это соглашение является стратегическим шагом для нас. SSJ100 - ключевой самолет для OEMServices, и мы ожидаем, что совместная работа позволит обеспечить сервис мирового класса для авиакомпаний во всех регионах мира", - приводятся в сообщении слова президента-исполнительного директора OEMServices Дидье Грейнджера.

ГТЛК на 100% принадлежит государству. Компания поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных и транспортных компаний.

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