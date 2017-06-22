Российский онлайн-сервис грузоперевозок Deliver привлек $3 млн от инвестора Gett

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский онлайн-сервис грузоперевозок Deliver в ходе посевного раунда привлек $8 млн инвестиций, из которых $3 млн вложил инвестор Gett - фонд InVenture Partners, рассказали ТАСС в фонде.

Сервис Deliver (предыдущее название - iCanDeliver) был основан в 2014 году. Сервис позволяет грузоотправителям напрямую найти автоперевозчиков, автоматизировать процесс заказа грузового транспорта и связанный с перевозками документооборот. Сейчас к системе подключено почти 60 тыс. перевозчиков. Число заявок превышает 1 тыс. в сутки, средний чек заказа составляет около 30 тыс. рублей.

Полученные в результате инвестиций средства компания планирует направить на географическую диверсификацию, масштабирование бизнеса и разработку новых услуг на базе существующей платформы.

Осенью 2016 года инвесторами Deliver стали инвестиционный холдинг A&NN Group Александра Мамута и сингапурский венчурный фонд Amereus Group Максима Воробьева (основной владелец "Русской аквакультуры"). В результате инвестиций фонды получили доли в компании, размер долей не раскрывается.

Сервис завершил бета-тестирование в январе 2017 года. После этого была запущена специальная система скоринга для водителей (наподобие системы проверки благонадежности потенциальных заемщиков в банках). В апреле компания открыла офисы в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В ближайшее время планируется запуск сервиса в Европе.

Оптимизация на рынке грузоперевозок

Deliver планирует в течение трех лет занять до 15% российского рынка грузоперевозок, а также укрепить позиции за рубежом. По итогам 2015 года объем рынка грузоперевозок, согласно данным исследования компании Roland Berger, составил 1,7 трлн рублей, что почти в четыре раза больше объема рынка такси.

Логистический рынок составляет 20% ВВП России, оценивает основатель Deliver Данил Рудаков. Директор по инвестициям A&NN Светлана Калининская в свою очередь отмечает, что у этого рынка есть большая "серая зона". "На данный момент в перевозках на услугах посредников оседают гигантские неучтенные средства в масштабах страны. Подобные высокотехнологичные проекты помогают высвобождать деньги, которые ранее крутились в "серой зоне", и реинвестировать их в развитие нуждающихся отраслей", - считает Калининская.

Управляющий партнер и сооснователь InVenture Partners Сергей Азатян уверен, что внедрение технологических решений для повышения эффективности процессов в сфере грузоперевозок - это мировой тренд. "Данная тема является актуальной по всему миру, в частности, недавно было заявлено о запуске Uber Freight, а американская компания Coyote была куплена UPS за $1,8 млрд", - рассказал он. По мнению Азатяна, Deliver может стать одним из лидеров не только российского, но и иностранных рынков грузоперевозок.

InVenture Partners - международный венчурный фонд, специализирующийся на финансировании технологических компаний потребительского сектора. Создан в 2012 году Сергеем Азатяном и Антоном Иншутиным.

InVenture Partners инвестирует в интернет-проекты в сегментах транспортных и туристических услуг, финансовых технологий, онлайн-образования, медиа и решений для бизнеса. Помимо Gett, фонд также осуществлял инвестиции в онлайн-сервис для поиска и покупки билетов на автобусы Busfor, издательский дом Independent Media (журналы Esquire, Cosmo, Harper's Bazaar), центр онлайн-образования "Нетология", платформу для продажи люксовых часов Chronext, американский сервис телемедицины AmWell и ряд других компаний.