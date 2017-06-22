СМИ: российские вагоностроители разработают отечественный вагон для рыбы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минпромторг профинансирует разработку российской модели рефрижераторного контейнера для перевозки скоропортящихся продуктов, сообщает газета "Ведомости".

По словам президента Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Виталия Момота, до конца июля на субсидирование проектных работ ведомство получит 50 млн рублей, после чего министерство проведет тендер.

В тендере могут принять участие "Уралвагонзавод" (УВЗ), "Абаканвагонмаш" (входит в RM Rail) и "Тонар", рассказал газете Момот. В управлении операторов около 11 тыс. рефконтейнеров, большая часть парка - импорт.

В 2015 году министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что импортные рефрижераторные вагоны необходимо заменить отечественными, поставки которых могут начаться в первом квартале 2017 года, напоминают "Ведомости". Контейнеры должны были быть как на железнодорожной, так и на автомобильной платформе и дешевле импортных аналогов почти на 25%. По словам Момота, сейчас самая популярная китайская модель стоит 1,2 млн рублей. "Потребность в рефконтейнерах ежегодно достигает 300 единиц", - добавил Момот. Год назад бывший гендиректор УВЗ Олег Сиенко предлагал выпускать рефконтейнеры для перевозки рыбы и морепродуктов стоимостью 1,8 млн рублей при рентабельности этого производства не менее 25% и заказе не менее 10 тыс. контейнеров в год. У "Абаканвагонмаша" условия были такие же, цена - 1,6 млн рублей, отмечают "Ведомости". "Тонар" готов был наладить производство при стоимости 1,4 млн рублей.

Крупнейшие операторы на рынке перевозок в рефконтейнерах - "Дальрефтранс" (входит в группу Fesco) и "Агентство рефперевозки" - перевозят ежегодно 200 тыс. тонн скоропортящихся грузов каждый. Ассоциация, куда входит "Агентство рефперевозки", считает приемлемым лишь предложение "Тонара", отмечает Момот. Себестоимость одного контейнера в там эксперт оценил в один млн рублей.

По словам представителя Fesco, "Дальрефтрансу" нужно порядка двух тысяч рефконтейнеров, которые сейчас можно приобрести, например, в Китае. Поэтому российские модели должны быть конкурентоспособны, подчеркивает он.