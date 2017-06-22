Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: российские вагоностроители разработают отечественный вагон для рыбы

Экономика и бизнес Транспорт
22 июня, 10:12 UTC+3

До конца июля на субсидирование проектных работ будет получено 50 млн рублей, после чего Минпромторг проведет тендер

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минпромторг профинансирует разработку российской модели рефрижераторного контейнера для перевозки скоропортящихся продуктов, сообщает газета "Ведомости".

По словам президента Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Виталия Момота, до конца июля на субсидирование проектных работ ведомство получит 50 млн рублей, после чего министерство проведет тендер.

В тендере могут принять участие "Уралвагонзавод" (УВЗ), "Абаканвагонмаш" (входит в RM Rail) и "Тонар", рассказал газете Момот. В управлении операторов около 11 тыс. рефконтейнеров, большая часть парка - импорт.

В 2015 году министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что импортные рефрижераторные вагоны необходимо заменить отечественными, поставки которых могут начаться в первом квартале 2017 года, напоминают "Ведомости". Контейнеры должны были быть как на железнодорожной, так и на автомобильной платформе и дешевле импортных аналогов почти на 25%. По словам Момота, сейчас самая популярная китайская модель стоит 1,2 млн рублей. "Потребность в рефконтейнерах ежегодно достигает 300 единиц", - добавил Момот. Год назад бывший гендиректор УВЗ Олег Сиенко предлагал выпускать рефконтейнеры для перевозки рыбы и морепродуктов стоимостью 1,8 млн рублей при рентабельности этого производства не менее 25% и заказе не менее 10 тыс. контейнеров в год. У "Абаканвагонмаша" условия были такие же, цена - 1,6 млн рублей, отмечают "Ведомости". "Тонар" готов был наладить производство при стоимости 1,4 млн рублей.

Крупнейшие операторы на рынке перевозок в рефконтейнерах - "Дальрефтранс" (входит в группу Fesco) и "Агентство рефперевозки" - перевозят ежегодно 200 тыс. тонн скоропортящихся грузов каждый. Ассоциация, куда входит "Агентство рефперевозки", считает приемлемым лишь предложение "Тонара", отмечает Момот. Себестоимость одного контейнера в там эксперт оценил в один млн рублей.

По словам представителя Fesco, "Дальрефтрансу" нужно порядка двух тысяч рефконтейнеров, которые сейчас можно приобрести, например, в Китае. Поэтому российские модели должны быть конкурентоспособны, подчеркивает он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
2
МОК: санкции к российскому спорту за Сочи-2014 должны быть применены не позднее октября
3
Солист Bad Boys Blue записал видеообращение к томским медикам, сделавшим ему операцию
4
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
5
Прооперированный в Германии губернатор Тулеев продолжает лечение в Кемерове
6
В Москве в ближайшие часы вновь ожидаются дождь и усиление ветра
7
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
Темы дня
Загрузка...
Реклама