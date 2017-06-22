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Одобрена стратегия развития транспортного машиностроения

Экономика и бизнес Транспорт
22 июня, 10:40 UTC+3

Документом предусмотрено масштабное развитие тяжеловесного движения, в том числе с внедрением на сеть уже в 2017-2020 годах полувагонов и хопперов с нагрузкой 27 тонн на ось

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Правительство одобрило Стратегию развития транспортного машиностроения до 2030 года на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомых с итогами совещания.

После доработки в аппарате правительства будет опубликован финальный документ.

В проекте стратегии рассмотрены два сценария развития отрасли - умеренно оптимистический и инерционный, следует из последней версии документа, имеющегося у "Ъ". В инерционном предполагается захват рынка зарубежными производителями, которые перенесут производство высокотехнологичных комплектующих в Азию, сохранив на территории России лишь крупноузловую сборку, что приведет к падению доли отечественных машиностроителей на внутреннем рынке до 59% в 2020 году и 50% в 2030 году, сохранению незначительного объема экспорта и сокращению числа работников отрасли с 84,6 тыс. до 79,2 тыс. человек (83 тыс. человек в 2030 году). В рамках умеренно оптимистического варианта доля отечественных производителей на внутреннем рынке к 2020 году возрастет до 90% (к 2030 году - до 92%), доля экспорта в объеме выпускаемой продукции достигнет 18% (22%), количество работников возрастет до 89,6 тыс. (93 тыс.) человек.

Системной проблемой транспортного машиностроения в документе называется отсутствие долгосрочного оплаченного спроса на современный отечественный железнодорожный и городской рельсовый подвижной состав. В среднесрочной перспективе проблема - в невозможности конкурировать с зарубежными производителями и в отсутствии отечественного производства высококачественных комплектующих. Из документа следует, что сложная ситуация в производстве грузовых вагонов сохранится до 2030 года.

Документом предусмотрено масштабное развитие тяжеловесного движения, в том числе с внедрением на сеть уже в 2017-2020 годах полувагонов и хопперов с нагрузкой 27 тонн на ось. Для стимулирования локализации предлагается ограничить доступ СП с зарубежным участием к госконтрактам уровнем локализации производства 80% и предусмотреть ежегодную ревизию уже заключенных госконтрактов, передает "Ъ". Также предусмотрено продление существующих субсидий, активная поддержка экспорта и субсидирование исключительно "прорывных" НИОКР.

По словам источников "Ъ", ОАО "РЖД" оспорило содержащийся в документе тезис о том, что у монополии нет долгосрочной инвестпрограммы обновления парка, также было озвучено замечание о том, что сеть может быть не готова к массовому приему инновационных вагонов. Глава СУЭК Владимир Рашевский заявил о необходимости синхронизировать его с другими стратегическими документами отрасли.

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