ФГК в мае 2017 г. увеличила погрузку на ЮУЖД на 26%, до 1,5 млн тонн

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) по итогам мая 2017 года увеличило погрузку на полигоне Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) на 26% к уровню мая прошлого года, до 1,5 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании.
По данным ФГК, основная номенклатура погрузки - минерально-строительные грузы, объем которых по итогам прошлого месяца увеличился на 32%.
"Рост в данном сегменте достигнут за счет системной работы с клиентами, Дирекцией управления движением ОАО "РЖД" и ТЦФТО. Все участники перевозочного процесса подтверждают востребованность программы "зима-лето", благодаря которой в течение года выравнивается объем погрузки минерально-строительных грузов. Дополнительным фактором послужило увеличение в 5,6 раза погрузки щебня для балластировки инфраструктуры РЖД", - уточнила начальник Челябинского агентства транспортного обслуживания АО "ФГК' Лариса Чернова.
Кроме того, в мае 2017 года на полигоне ЮУЖД на 21% вырос объем перевозок в полувагонах ФГК флюсов - на 82%, удобрений - на 46%, лома черных металлов - на 43%.
В сегменте перевозок на платформах компании отмечено увеличение объема на 76%, в цистернах - в 3,4 раза.
АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Объем перевозок в 2016 году составил 187 млн тонн (рост на 13% к 2015 году).