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Производство грузовых вагонов в РФ в январе-мае 2017 года выросло на 87%

Экономика и бизнес Транспорт
22 июня, 12:19 UTC+3

По итогам 2016 года производство грузовых вагонов достигло 36,6 тыс. единиц, тепловозов - 149 единиц

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 22 июня./ТАСС/. Производство грузовых магистральных вагонов широкой колеи в РФ в январе-мае 2017 года выросло на 86,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 21,2 тыс. единиц. Данная информация содержится в материалах Росстата.

Магистральных тепловозов за отчетный период произведено 81 секция, что ниже, чем в январе-мае 2016 года на 13,8%.

В мае 2017 года отмечается рост производства грузовых вагонов относительно мая 2016 года на 31,2% и спад относительно апреля 2017 года - на 19,8%. Производство тепловозов по сравнению с маем 2016 года упало на 19%.

По итогам 2016 года производство грузовых вагонов достигло 36,6 тыс. единиц, тепловозов - 149 единиц.

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