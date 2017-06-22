UTair за 5 месяцев увеличила пассажирские перевозки на 22,4%, до 2,6 млн человек

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Авиакомпания UTair в январе-мае 2017 года перевезла 2,59 млн человек, что на 22,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

На внутрироссийских направлениях пассажиропоток авиакомпании увеличился на 18%, на международных - на 50%.

Пассажирооборот за отчетный период вырос на 21,7%, до 4,12 млрд п-км, коэффициент занятости кресел - на 5,16 п.п., до 70,2%.

В мае авиакомпания перевезла 562,1 тыс. пассажиров, что превышает аналогичный показатель 2016 года на 25,7% (+22,2% на внутренних и +46,6% на международных направлениях).

Пассажирооборот UTair увеличился на 26,4%, коэффициент занятости кресел - на 3,28 п.п., до 71,2%.

"Авиакомпания UTair продолжает демонстрировать положительную динамику производственных показателей. Рост числа перевезенных пассажиров на 25,7% обусловлен в том числе вводом целого ряда новых направлений. Так, в нынешнем сезоне мы запустили европейские рейсы - из Москвы в Мюнхен, Берлин и Вену, а также из Грозного в Мюнхен. Кроме того, UTair приступила к выполнению регулярных полетов из столицы в Архангельск, а также новых региональных рейсов из Уфы в Самару, Екатеринбург и Тюмень. Открылись новые направления и на юге: из Сочи в Махачкалу через Ростов-на-Дону и Минеральные Воды", - сообщил президент "ЮТэйр" - Пассажирские авиалинии" Алексей Будник.

Авиакомпания UTair входит в состав Группы UTair, которая включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолетов и вертолетов), а также компании по ремонту и техническому обслуживанию ВС, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. Пассажиропоток авиакомпании по итогам 2016 года составил 6,65 млн человек (+20,1% относительно 2015 года) , пассажирооборот составил 10,85 млрд пасс-км (+8,5%).

Парк воздушных судов насчитывает более 60 самолетов. Основным хабом авиакомпании является московский международный аэропорт Внуково.