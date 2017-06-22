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Туапсинский зерновой терминал отгрузил 10-миллионную тонну с момента запуска

Экономика и бизнес Транспорт
22 июня, 16:23 UTC+3

Юбилейная тонна вошла в судовую партию российской пшеницы весом 33 000 тонн, предназначенную на экспорт в Йемен

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ТУАПСЕ, 22 июня. /ТАСС/. АО "Туапсинский зерновой терминал" (ТЗТ, входит в UCL Holding) отгрузило 10 млн тонн зерна с момента запуска, сообщает пресс-служба компании.

"21 июня на Туапсинском зерновом терминале (АО "ТЗТ", входит в UCL Holding) была перевалена 10-милионная тонна зерна с момента его запуска в Туапсинском порту в 2010 году. Юбилейная тонна вошла в судовую партию российской пшеницы весом 33 000 тонн, предназначенную на экспорт в Йемен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная партия пшеницы - последняя, отгружаемая на ТЗТ в текущем зерновом сезоне. В следующие несколько месяцев, до поступления нового урожая, на терминале запланирован комплекс ремонтных и профилактических работ, направленных на обеспечение эффективной и бесперебойной перевалки зерновых в будущем сезоне.

АО "Туапсинский зерновой терминал" входит в UCL Port, стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding, объединяющий также АО "Туапсинский морской торговый порт", Таганрогский морской порт на Юге России и АО "Морской порт Санкт-Петербург", ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" и ООО "Универсальный перегрузочный комплекс" на Северо-Западе страны. Пропускная способность зернового терминала составляет 2 млн тонн в год.

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