Аэропорт Гонконга потратит $900 млн на модернизацию пассажирского терминала

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 июня. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Администрация аэропорта Гонконга объявила о планах масштабного расширения его первого, главного терминала. Эти работы будут завершены к 2020 году и обойдутся в 7 млрд гонконгских долларов ($900 млн).
Такие планы увязываются с проектом строительства в воздушной гавани третьей насыпной взлетно-посадочной полосы, которая должна быть введена в эксплуатацию к 2024 году.
Реконструкция позволит значительно увеличить площадь пассажирского терминала. Там появится более 40 новых стоек регистрации, а также целый ряд дополнительных торговых точек, ресторанов и кафе. Для комфорта пассажиров также будут созданы зеленые зоны, площадки для детей. Более того, проект предусматривает выделение ни много ни мало еще 1,4 тыс. парковочных мест.
Открытый в 1998 году новый аэропорт Гонконга Чек Лап Кок базируется на искусственном острове и считается одним из самых современных в мире. Однако, по оценкам экспертов, в своем нынешнем виде он достигнет предела загруженности через каких-то 5-7 лет. Для расширения пропускной способности воздушной гавани было принято решение построить там третью взлетно-посадочную полосу. Для этого предстоит "отвоевать" у моря еще 650 га земли.
Предполагается, что к 2030 году модернизированный гонконгский аэропорт будет ежегодно обслуживать 102 млн пассажиров, обрабатывать 8,9 млн тонн грузов и принимать 607 тыс. рейсов.