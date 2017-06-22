Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аэропорт Гонконга потратит $900 млн на модернизацию пассажирского терминала

Экономика и бизнес Транспорт
22 июня, 17:14 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин

Открытый в 1998 году новый аэропорт Гонконга Чек Лап Кок базируется на искусственном острове и считается одним из самых современных в мире

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 июня. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Администрация аэропорта Гонконга объявила о планах масштабного расширения его первого, главного терминала. Эти работы будут завершены к 2020 году и обойдутся в 7 млрд гонконгских долларов ($900 млн).

Такие планы увязываются с проектом строительства в воздушной гавани третьей насыпной взлетно-посадочной полосы, которая должна быть введена в эксплуатацию к 2024 году.

Реконструкция позволит значительно увеличить площадь пассажирского терминала. Там появится более 40 новых стоек регистрации, а также целый ряд дополнительных торговых точек, ресторанов и кафе. Для комфорта пассажиров также будут созданы зеленые зоны, площадки для детей. Более того, проект предусматривает выделение ни много ни мало еще 1,4 тыс. парковочных мест.

Открытый в 1998 году новый аэропорт Гонконга Чек Лап Кок базируется на искусственном острове и считается одним из самых современных в мире. Однако, по оценкам экспертов, в своем нынешнем виде он достигнет предела загруженности через каких-то 5-7 лет. Для расширения пропускной способности воздушной гавани было принято решение построить там третью взлетно-посадочную полосу. Для этого предстоит "отвоевать" у моря еще 650 га земли.

Предполагается, что к 2030 году модернизированный гонконгский аэропорт будет ежегодно обслуживать 102 млн пассажиров, обрабатывать 8,9 млн тонн грузов и принимать 607 тыс. рейсов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кучма: Европа ставит Украину на колени
2
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
3
Роскомнадзор заблокировал Google из-за редиректа на сайт букмекеров
4
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
5
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
6
СМИ: ВМС США не смогли перехватить баллистическую ракету во время учений
7
Комитет Госдумы поддержал введение ареста на 15 суток и обязательных работ за мат в семье
Темы дня
Загрузка...
Реклама