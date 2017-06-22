Аэропорт Гонконга потратит $900 млн на модернизацию пассажирского терминала

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 июня. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Администрация аэропорта Гонконга объявила о планах масштабного расширения его первого, главного терминала. Эти работы будут завершены к 2020 году и обойдутся в 7 млрд гонконгских долларов ($900 млн).

Такие планы увязываются с проектом строительства в воздушной гавани третьей насыпной взлетно-посадочной полосы, которая должна быть введена в эксплуатацию к 2024 году.

Реконструкция позволит значительно увеличить площадь пассажирского терминала. Там появится более 40 новых стоек регистрации, а также целый ряд дополнительных торговых точек, ресторанов и кафе. Для комфорта пассажиров также будут созданы зеленые зоны, площадки для детей. Более того, проект предусматривает выделение ни много ни мало еще 1,4 тыс. парковочных мест.

Открытый в 1998 году новый аэропорт Гонконга Чек Лап Кок базируется на искусственном острове и считается одним из самых современных в мире. Однако, по оценкам экспертов, в своем нынешнем виде он достигнет предела загруженности через каких-то 5-7 лет. Для расширения пропускной способности воздушной гавани было принято решение построить там третью взлетно-посадочную полосу. Для этого предстоит "отвоевать" у моря еще 650 га земли.

Предполагается, что к 2030 году модернизированный гонконгский аэропорт будет ежегодно обслуживать 102 млн пассажиров, обрабатывать 8,9 млн тонн грузов и принимать 607 тыс. рейсов.