Восточно-Сибирское речное пароходство оставило чистую прибыль за 2016 г. нераспределенной

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ИРКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Восточно- Сибирское речное пароходство" (ВСРП, входит в ГК "Истлэнд") на годовом собрании 20 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за 2016 год, следует из материалов компании.
"Чистую прибыль общества за 2016 год в размере 4 649 100,42 (Четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч сто рублей 42 копейки) оставить нераспределенной", - говорится в сообщении.
ПАО "Восточно-Сибирское речное пароходство" - крупнейшее судоходное предприятие Иркутской области. Оно осуществляет грузовые и пассажирские перевозки по озеру Байкал и реке Ангаре, Братскому и Иркутскому водохранилищам. Ежегодно пассажирскими судами ВСРП перевозится около 200 тыс. человек, грузовыми судами - около 2 млн тонн грузов.