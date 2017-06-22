Восточно-Сибирское речное пароходство оставило чистую прибыль за 2016 г. нераспределенной

ИРКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Восточно- Сибирское речное пароходство" (ВСРП, входит в ГК "Истлэнд") на годовом собрании 20 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за 2016 год, следует из материалов компании.

"Чистую прибыль общества за 2016 год в размере 4 649 100,42 (Четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч сто рублей 42 копейки) оставить нераспределенной", - говорится в сообщении.

ПАО "Восточно-Сибирское речное пароходство" - крупнейшее судоходное предприятие Иркутской области. Оно осуществляет грузовые и пассажирские перевозки по озеру Байкал и реке Ангаре, Братскому и Иркутскому водохранилищам. Ежегодно пассажирскими судами ВСРП перевозится около 200 тыс. человек, грузовыми судами - около 2 млн тонн грузов.