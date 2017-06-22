Петербургский филиал ПГК в январе-мае в 7 раз увеличил перевозки в Финляндию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в январе-мае 2017 года перевез более 57 тыс. тонн грузов в Финляндию, в 7 раз превысив аналогичные показатели прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Грузооборот филиала в указанном направлении увеличился в 16 раз, до 84,6 млн т-км.

Основную номенклатуру перевозок составили никелевый штейн и цемент.

"Положительная динамика связана с увеличением погрузки ключевых партнеров - горно-металлургического холдинга "ГМЛК Норильский никель" и "ЕВРОЦЕМЕНТ групп", - прокомментировал рост показателей директор филиала Павел Ситало.

В частности, объем погрузки никелевого штейна по сравнению с аналогичным показателем 2016 года вырос в 35 раз и составил около 41 тыс. тонн, объем погрузки цемента вырос в 2,5 раза, до 16 тыс. тонн.

Грузы следовали в цементовозах и контейнерах на платформах со станций Сланцы и Мончегорск Октябрьской железной дороги через погранпереход Бусловская/Вайниккала в адрес грузополучателей Финляндии.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.